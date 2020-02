Zó kun je toch nog een ochtendmens worden

Of je een ochtendmens bent is voor de helft genetisch bepaald. Dat is enigszins goed nieuws, want dat betekent dus ook dat de kwestie voor de helft aangepakt kan worden.

Je kunt je biologische klok om verschillende redenen willen verzetten: misschien zodat je om 06:00 van een bakkie pleur kunt genieten terwijl de rest van het huis nog in dromenland is, zodat je de eerste paar uren van de ochtend productief kunt doorbrengen zonder irritante meldingen uit WhatsApp-groepen en een vollopende mailbox óf omdat de maatschappij er nu eenmaal op gericht is (we weten: oneerlijk).

Biologische klok verzetten

Of je een ochtend- of avondmens bent is dus zoals vermeld voor de helft genetisch bepaald. De andere helft is gebaseerd op gewoontevorming, omgeving, opvoeding en leeftijd. De Universiteit van Birmingham heeft onderzoek gedaan om erachter te komen hoe je dat gedrag nu kunt gebruiken om je biologische klok te verzetten. En daar kwamen de volgende tips uit:

Ga in de ochtend zo snel mogelijk naar buiten om van het eerste zonlicht te genieten Beperk het licht ’s avonds (en dus ook de televisie en je telefoonscherm) Houd je aan een door jou gewenst slaapritme Ontbijt zo vroeg mogelijk, het liefst gelijk wanneer je opstaat Eet niet laat in de avond, in ieder geval het liefst niet meer na 19:00

Een bepaald ritme aanhouden en associaties afleren kost vaak een paar weken. Verwacht dus niet dat je na een paar dagen al direct getransformeerd bent in een ochtendmens, maar heb een beetje geduld. En tot die tijd: geniet van de rustige uurtjes die de ochtend te bieden heeft!

