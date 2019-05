Zó veel scheten per dag laten is volgens experts normaal

Hoewel we soms de schijn liever willen ophouden, laten we allemaal scheten. Meerdere per dag zelfs. Maar hoeveel is nou eigenlijk normaal?

Gastro-enteroloog Kyle Staller geeft het verlossende antwoord aan Women’s Health.

Liters gas

Het is volgens artsen moeilijk te zeggen hoeveel gas mensen gemiddeld in hun spijsverteringsstelsel hebben, maar de schatting ligt op 0,5 tot 1,5 liter. Het maakt overigens niet uit van welk geslacht je bent, het aantal is bij zowel mannen als vrouwen gelijk. Dus nee, mannen laten niet meer scheten dan vrouwen. Misschien lijkt dit omdat mannen er over het algemeen wat opener over zijn?

Hoeveelheid scheten

Enfin, terug naar de scheten. We produceren dus zo’n 0,5 tot 1,5 liter gas per dag, maar hoeveel scheten zijn dat dan? Volgens Lashner zijn dit er ongeveer 20 per dag. Best veel, niet? Goed om te weten is dat deze niet alleen overdag gelaten worden, maar ook als we aan het slapen zijn.

Bron: Women's Health.