Zó verbeter je je conditie en blijf je fit zonder te veel moeite

Het was in 2017 dé manier om je conditie te verbeteren: de stappenteller. Zo kon je namelijk in de gaten houden of je wel iedere dag tienduizend stappen zou zetten, want dat zou positief effect hebben op je gezondheid. Maar het is een hele kluif om dagelijks zo veel stappen te zetten en is het eigenlijk wel zo effectief? Er blijkt nu een veel eenvoudiger methode te zijn.

Drieduizend stappen

Ben je niet vies van een wandelingetje? Dan is de Active 10’s misschien wel dé methode voor jou om fit te blijven en je conditie te verbeteren. Het programma The Truth About… Getting Fit van BBC beweert namelijk dat je beter drie keer per dag een wandeling van tien minuten kunt lopen, dan dat je dagelijks de tienduizend stappen aantikt. In totaal zet je tijdens deze drie korte wandelingetje van tien minuten zo’n drieduizend stappen. Eigenlijk een stuk minder, maar toch blijkt het effectiever te zijn.

Proefpersonen

Presentator Michael Mosley heeft dit laten onderzoeken door Robert Copeland. Hij is hoogleraar sport en gezondheid aan de Sheffield Hallam-universiteit. De proefpersonen werden verdeeld in twee groepen. De ene groep volgde de tienduizend-stappen-methode en de andere proefpersonen liepen de drie kleine wandelingetjes.

Volhouden

De deelnemers van de Active 10’s moesten wel flink doorstappen, anders had deze methode helaas niet zo veel effect. Robert: “Je moet zó snel lopen, dat je nog kunt praten maar niet meer kunt zingen.” En wat blijkt? De proefpersonen die de Active 10’s uitprobeerden konden het veel beter volhouden en voor hen was het makkelijker hun conditie op peil te krijgen én te houden.

Lunchpauze

Eigenlijk ook best logisch. Helemaal als je met de auto naar je werk gaat en je daar de hele dag achter een bureau zit. Dan is het erg lastig om die tienduizend stappen te halen. Terwijl drie keer een tien minuten durende wandeling maken veel haalbaarder is. Sommige proefpersonen gingen ook groepjes vormen op het werk om bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze even lekker te gaan wandelen buiten.

Hartslag

Maar waarom is deze methode beter om een conditie op te bouwen of te behouden? “Wat we voor elkaar proberen te krijgen, is het verhogen van de hartslag”, legt Robert uit. Bij de tienduizend-stappen-methode is dit niet het belang, daar gaat het meer om het resultaat aan het eind van de dag. Terwijl als je tien minuten lang stevig doorloopt, je hartslag wel degelijk omhoog gaat. “Daarnaast blijkt dat je hierdoor het risico op diabetes, hart- en vaatziekten en verschillende types kanker verlaagt.”

Conditie

Dus hup! Gooi die stappenteller maar weg als je die tienduizend stappen steeds maar niet haalt en trommel je collega’s op om iedere pauze even een frisse neus te halen. Misschien is de Active 10’s namelijk wel dé manier om jouw conditie op peil te krijgen. En daar hoef je echt niet heel de dag mee bezig te zijn, want wat is nu een half uurtje op een hele dag? Succes!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock