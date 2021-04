Voor wanneer de terrassen weer opengaan: zó werk je aan je sociale skills

Dat we het afgelopen jaar héél veel tijd thuis hebben doorgebracht, zal voor de introverten onder ons stiekem best fijn zijn geweest. Thuis is het immers lekker veilig en hoef je je niet aan allerlei sociale interacties te wagen. Toch kan het geen kwaad om al een beetje aan je sociale skills te werken, zodat gesprekken niet te ongemakkelijk worden als alles straks weer opengaat.

Maar hoe kun je nu het beste aan je sociale skills werken? Hier wat handige tips.

1. Maak tijd voor informele, korte gesprekken

Praten over koetjes en kalfjes is voor introverte mensen vaak moeilijk, maar als je aan je sociale skills wilt werken, zul je hier toch aan moeten geloven. “Korte, informele gesprekken zijn een geweldige manier om weer te oefenen met socializen voordat je je straks weer in het sociale leven gaat begeven”, aldus de Amerikaanse psycholoog Helen LaKelly Hunt. Deze gesprekken hoeven niet lang te duren. Je kunt bijvoorbeeld met jezelf afspreken dat een gesprek maar 3 minuten hoeft te duren. Maak een kort praatje bij de bakker of praat met je kapper over het weer, het kan van alles zijn.

2. Focus op je luistervaardigheden

Als je regelmatig videogesprekken moet voeren, dan is het je vast weleens opgevallen dat het tijdens dit soort gesprekken moeilijk is om echt naar anderen te luisteren. In het echt kun je immers op iemands lichaamstaal letten maar dat is via een videoverbinding gewoon stukken lastiger. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak maar wachten tot het hun beurt is. Het kan dus geen kwaad om nu wat meer aandacht aan je luistervaardigheden te besteden. “Neem de tijd om goed naar anderen te luisteren en spiegel hetgeen die persoon zegt, om te laten zien dat je echt begrijpt wat ze zeggen, adviseert psycholoog Harville Hendrix. “Vraag ook eens iets als: wil je daar meer over kwijt? Je zult verbaasd zijn wat voor gesprekken die paar woorden kunnen losmaken.”

3. Blik terug op het afgelopen jaar

Vind jij het spannend om terug te keren naar de ‘echte wereld’? Probeer dan terug te blikken op het afgelopen jaar en oefen met gesprekken. Bedenk alvast hoe je vragen als ‘Hoe gaat het met je?’ en ‘Wat heb je allemaal gedaan?’ gaat beantwoorden. En probeer antwoorden te verzinnen die voor een goed gesprek kunnen zorgen. “Je kunt praten over een nieuwe hobby of vaardigheid die je het afgelopen jaar hebt opgedaan. Concentreer je op de positieve dingen die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden, ook al zijn het er maar weinig,” aldus Hunt.

Probeer een soort ‘script’ samen te stellen over dingen die je het afgelopen jaar hebt meegemaakt of je hebt gerealiseerd en haal dat script tevoorschijn zodra je met iemand een gesprek gaat voeren. Zo voorkom je dat het gesprek stilvalt omdat je bijvoorbeeld niks weet te zeggen. Daarnaast kunnen je antwoorden ook nog eens leiden tot sterkere én zinvolle gesprekken en dat is in deze tijd iets waar velen wel naar verlangen.

Bron: Well and Good. Beeld: Getty Images.