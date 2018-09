Voorkomen is beter dan genezen: zó vermijd je een verkoudheid

Lijkt het alsof iedereen om je heen weer zit te snotteren, maar ben je zelf nog niet verkouden? Met deze tips voorkom je dat je aangestoken wordt.

Aanraken

Om snotteren te vermijden, is het belangrijk dat je je gezicht zo min mogelijk aanraakt. De bacteriën die op je handen zitten, breng je anders namelijk over op je gezichtshuid. Mensen die hun gezicht vaak aanraken, hebben zelfs 41% meer kans om een verkoudheid op te lopen! Lukt het je niet om niet aan je gezicht te zitten? Zorg dan in ieder geval dat je je handen regelmatig wast.

Knoflook

Eigenlijk is knoflook gewoon een van grootmoeders middeltjes tegen verkoudheid: er zit een antioxidant in genaamd Allicin. Deze stof zorgt ervoor dat je stofwisseling in orde blijft. Daarnaast krijg je er een hogere weerstand van. En dat is niet het enige dat knoflook doet! Meer hierover lees je hier.

Stress

Onderzoek heeft uitgewezen dat stress, en dan voornamelijk chronisch gestrest zijn, ervoor zorgt dat je weerstand enorm keldert. Stress kost je lichaam nou eenmaal veel energie, en wanneer je dan in aanraking komt met een virus heb je letterlijk geen puf meer om dat te bestrijden. En dán ben je dus zo verkouden.

Conditie

Zit je de hele dag stil op kantoor en reis je ook nog eens met een auto of trein naar werk? Het is verstandig om dan eens op de fiets te stappen of een bezoekje aan de sportschool te brengen. Bewegen bevordert de circulatie van witte bloedlichaampjes die infecties tegengaan. Ook zorgt het ervoor dat je makkelijker virussen en bacteriën uit je longen kan afstoten. Ook op kantoor kun je bewegen: loop eens de trap op in plaats van in de lift te stappen.

Bron: Men’s Health, Ze. Beeld: iStock.