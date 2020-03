Zo wordt getest of je het coronavirus hebt

Op steeds meer plekken in Nederland kunnen mensen getest worden op het coronavirus. Momenteel kunnen 2000 mensen per dag getest worden. Maar hoe ziet zo’n test er eigenlijk uit?

Wanneer iemand getest wordt op corona, moet de patiënt plaatsnemen in een aparte, afgesloten ruimte. Eerst wordt gekeken of de patiënt koorts heeft. Het belangrijkste onderdeel van de coronatest is de speeksel- en slijmtest. Dit materiaal wordt achter in de keel afgenomen met een wattenstaafje. Dit kan door de patiënt als vervelend worden ervaren. Na het verzamelen van het materiaal mag de patiënt naar huis om in quarantaine te wachten op de uitslag.

Hoe gaat het verder in het lab?

Als het materiaal binnenkomt in het lab, maken de specialisten als eerste het virusmateriaal kapot. Daarna kunnen de specialisten hun werk doen zonder dat ze daarbij een mondkapje hoeven te dragen. Uit het keelslijm van de patiënt wordt het genetisch materiaal van het virus gehaald. Dit materiaal wordt in een machine gedaan, die het materiaal vermeerderd. De machine geeft tijdens dit proces aan of het coronavirus in het materiaal wordt aangetroffen of niet.

Waar kan je worden getest?

Begin deze week zijn er 12 nieuwe laboratoria geopend door heel Nederland waar deze testen uitgevoerd kunnen worden. Dat deze hoge capaciteit nodig is, merken ze in het medisch laboratorium in Roosendaal, een van de nieuwe locaties. Directeur Bram Diederen vertelt dinsdag aan de NOS: “Gisteren kwamen er ongeveer 300 à 400 monsters binnen. We hebben tot tien uur ’s avonds moeten doorwerken om alles getest te krijgen.” Hij verwacht na een tijd op 800 monsters per dag te zitten.

Wanneer word je getest?

Voorheen werden alleen mensen getest die in een risicogebied zijn geweest. Nu willen microbiologen dat alle mensen met luchtwegklachten worden getest. Door de terughoudendheid van het vorige beleid zijn er namelijk gevaarlijke situaties ontstaan. In ziekenhuizen in Gorinchem en Rotterdam lagen mensen met corona tussen de andere patiënten, waardoor de ziekenhuizen (deels) moesten worden gesloten.

Denk je dat je het coronavirus hebt? Ga dan níet naar de huisarts



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: NOS, HLN.Beeld: iStock