Zó zie je of je scheermesje wel of niet toe is aan vervanging

In de zomer maakt je scheermesje overuren, want onder die leuke zomerjurkjes horen natuurlijk gladde benen. Maar hoe weet je wanneer je scheermesje zijn beste tijd heeft gehad?

De meeste vrouwen scheren hun benen onder de douche en dan kan het weleens voorkomen dat je keer op keer vergeet je oude mesje te vervangen, omdat je simpelweg al onder de douche staat als je eraan denkt. Toch is het niet goed voor je huid om steeds maar met een oud, versleten scheermesje te blijven scheren. Maar wanneer is-ie toe aan vervanging?

Irritaties

Een scheermesje dat blijkt rondslingeren wordt door alle dode huidcellen, scheerschuim, haartjes en bacteriën al snel vies en bot, zeker op een vochtige plek zoals in de douche. Hierdoor kan je tijdens het scheren al snel last krijgen van wondjes of irritaties, want een bot mes snijdt minder goed waardoor meerdere keren over hetzelfde stukje huid moet gaan om alle haartjes te verwijderen.