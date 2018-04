Zó zorg je het beste voor je littekens

We hebben meestal de neiging om een litteken met rust te laten, terwijl dit helemaal niet slim is. Littekens kunnen namelijk wel wat verzorging gebruiken. Zó verzorg je ze het beste.

Een litteken krijg je na het genezen van de wond. Je lichaam maakt namelijk nieuw weefsel en huid aan, om zo de wond te dichten. Geen één litteken is hetzelfde. Dit hangt af van de plaats waar het litteken op je lichaam zit en welk persoon het litteken heeft.

Er zijn bepaalde maatregelen die je het best zo snel mogelijk na de genezing van de wond kunt uitvoeren. Ten eerste kunnen littekens droog zijn, dus dan is het handig om ze in te smeren met vochtinbrengende crème. Als je het litteken insmeert, kun je gelijk de genezen wond een beetje masseren. Dat houdt de huid soepel, waardoor je minder pijn zult hebben. Ook is het belangrijk om het litteken goed in te smeren tegen de zon. De UV-stralen kunnen een litteken donkerder maken en des te meer zal-ie gaan opvallen. Probeer dat te voorkomen.

Er zijn drie verschillende soorten littekens. Zo kun je zo onderscheiden:

Hypertrofische littekens

Deze littekens zijn wat dikker en liggen bovenop je huid. Je kunt ze het best behandelen met siliconen, in de vorm van crème of pleisters. Deze crème of pleisters zorgen ervoor dat ze vocht vasthouden, waardoor het litteken uiteindelijk minder dik wordt.

Atrofische littekens

Deze littekens kun je herkennen aan de ‘putjes’ in de huid, door acne. Ze worden met de tijd wat minder zichtbaar. Als je hier veel last van hebt, kun je voortaan het beste puistjes met rust laten. Als je een pukkel uitknijpt, krijg je wondjes en dus littekens. Zonde! Toch kun je deze littekens wel behandelen, door middel van peelings. De bovenste laag van je huid wordt dan weggehaald waardoor de celdeling sneller gaat en er een nieuwe laag ontstaat.

Keloïde littekens

Ze zijn wat dikker, roder en donkerder dan de rest. Ze komen het meeste voor bij mensen met een getinte of donkere huid. De behandeling is helaas niet pijnloos en moet meerdere keren worden uitgevoerd. Ze worden behandeld met injecties van corticosteroïden of met siliconen.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock