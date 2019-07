Zó zorg je ervoor dat een pijnstiller sneller begint te werken

Of het nu gaat om een migraineaanval of een kater: er zijn van die momenten dat je lichaam gewoon om een paracetamol schreeuwt. Het nadeel is alleen dat zo’n pijnstiller niet direct begint te werken: het duurt wel even voordat het effect heeft op je lichaam. Gelukkig kun je dit proces zelf een beetje versnellen.

Het enige wat je hoeft te doen is de pijnstiller innemen met koffie in plaats van met water. Cafeïne helpt namelijk om de werking van paracetamol te stimuleren, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Advertentie

Pijnvermindering

Het grootste onderzoek, waarin 20 eerdere studies zijn meegenomen, wijst uit dat paracetamol met cafeïne bij meer mensen tot pijnvermindering leidt dan paracetamol alleen. Hierbij werd voornamelijk gekeken naar het effect van pijnstillende middelen op hoofdpijn, pijn na de bevalling en kiespijn na een ingreep.

Proefpersonen

Hoewel het effect niet groots is, is het wél noemenswaardig volgens het onderzoeksteam. Ongeveer 5 tot 10 procent meer patiënten – in totaal 7.238 deelnemers – zouden baat hebben bij de pijnstillers wanneer er cafeïne aan werd toegevoegd. Deze proefpersonen hadden minstens 50 procent minder pijn ten opzichte van het maximum durende 4 tot 6 uur.

Geen bijwerkingen

Ook belangrijk: in geen enkel onderzoek dat is meegenomen in de studie werden ernstige bijwerkingen gerapporteerd die gerelateerd waren aan de pijnstiller of cafeïne. De combinatie van cafeïne en paracetamol zou dan ook geen kwaad kunnen, zolang de aanbevolen doseringen niet worden overschreden.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Huisarts & Wetenschap. Beeld: iStock