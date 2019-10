Zó zorg je ervoor dat een wondje zo mooi mogelijk geneest

Hoe een wondje geneest heb je natuurlijk niet helemaal zelf in de hand. Dit hangt onder andere af van je genen, huidtype en huidskleur. Toch zijn er wel een aantal dingen die je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat de genezing zo voorspoedig mogelijk verloopt.

1. Lekker laten ademen

Bij een wondje grijpen de meeste mensen meteen naar een pleister, maar dit kun je beter niet doen. Juist in de eerste dagen, wanneer de huid nog kapot is, kun je je huid het beste zoveel mogelijk laten ademen. Tenzij je dokter iets anders heeft voorgeschreven, kun je ook beter geen crème op je wondje smeren.

2. Voorkom een ontsteking

Wordt de roodheid alleen maar erger? Of begint je wond te kloppen of te zwellen? Ga dan meteen naar de dokter. Hij of zij kan je dan iets voorschrijven tegen de ontsteking.

3. Niet te lang douchen

Ook is het belangrijk om niet te lang te douchen of te badderen. Water maakt je wond week en kan het korstje beschadigen. Hierdoor wordt de vorming van nieuwe huid onder het korstje tegengewerkt en dat wil je natuurlijk juist niet.

4. Niet peuteren

Hoewel het héél verleidelijk is om aan je korstje te gaan peuteren, is dit echt not done voor de genezing van je wond. Hiermee belemmer je alleen maar het herstel van je huid, waardoor er zelfs littekenvorming kan ontstaan. Probeer dit dus zo min mogelijk te doen.

5. Gebruik een crème

Merk je dat je huid begint te helen? Dan kun je gaan beginnen met het smeren van een lichte crème. Dit helpt namelijk ook tegen de jeuk die je vaak hebt als een wondje aan het genezen is en voorkomt dus dat je gaat krabben. Er bestaan verschillende crèmes speciaal voor littekens, vraag je huisarts of apotheek om advies.

6. Vermijd zonlicht

Ook is het belangrijk dat je je wond zo min mogelijk blootstelt aan de zon. Dit verergert namelijk de vorming van een litteken. Als je naast je huidige wondje nog andere recente littekens hebt is het belangrijk dat je deze ook zoveel mogelijk uit de zon houdt.

Bron: Sante. Beeld: iStock