Zin in zoet? Zó voorkom je overeten tijdens je menstruatie

Het is een fenomeen waar onwijs veel vrouwen last van hebben tijdens hun menstruatie: de onweerstaanbare drang naar heel veel lekkers. Chocolade, koekjes en ijs: de zoetigheid valt niet aan te slepen. Herkenbaar? Zó voorkom jij overeten tijdens je maandelijkse feestje.

Want geloof ons; het kan.

Bloedsuikerspiegel

Zin in zoetigheid komt niet zomaar om de hoek kijken. Het heeft namelijk alles te maken met een veranderde bloedsuikerspiegel tijdens je menstruatie. Je bloedsuikerspiegel is de hoeveelheid glucose die je in je bloed hebt. Deze is constant in beweging, en wordt onder andere beïnvloed door de maaltijden die je gedurende de dag nuttigt.

Hypoglykemie

Wanneer je bloedsuikerspiegel te laag is, spreek je van Hypoglykemie. Dit gaat gepaard met een prikkelbaar gevoel, misselijkheid, en zweterigheid. In dit geval verlang je vaak naar suiker en koolhydraten om je beter te voelen. Eet je echter ineens heel veel? Dan kan je bloedsuikerspiegel na een korte piek juist wéér crashen, waardoor je alweer hunkert naar eten.

Eiwitten

Dit kun je voorkomen zonder daar al te veel moeite voor te hoeven doen. Het is namelijk een stuk simpeler dan je denkt. Want regelmatig eten en iedere maaltijd voorzien van voldoende eiwitten kan al veel goeds doen. Vergeet vooral het ontbijt niet, want dat is – met name tijdens je menstruatie – erg belangrijk.

Ontbijt

Kies voor een voedzame start van de dag, met voldoende eiwitten, vezels en gezonde vetten om de bloedsuikerspiegel vanaf het begin van je dag gebalanceerd te houden. Een goed voorbeeld hiervan is havermout, roerei met toast of een smoothie met voldoende gezonde vetten en een klein beetje fruit. Door de dag direct op goede voet te starten, zul je die chocolaatjes beter kunnen weerstaan. Zelfs als je ongesteld bent.

Bron: Vivonline. Beeld: iStock