Wetenschappers: 'Zoetstoffen hebben een negatieve invloed op je darmflora'

In een gewoon glas cola zit wel erg veel suiker, dus kiezen steeds meer mensen voor cola light. Maar uit de wetenschap komen steeds sterkere signalen dat de zoetstoffen in light drankjes (nog) minder gezond zijn dan we denken.

Universiteiten uit Israël en Singapore sloegen de handen ineen en deden uitgebreid laboratoriumonderzoek naar de effecten van zoetstoffen op je darmflora. Zij ontdekten dat zes verschillende zoetstoffen, waaronder het bekende aspartaam, de goede bacteriën in je darmen vergiftigen. De darmflora speelt een belangrijke rol bij de spijsvertering en beschermt ons tegen infecties. Zolang het evenwicht bewaard wordt tussen nuttige en schadelijke bacteriën, blijven we gezond. Als dat niet het geval is, verzwakt ons immuunsysteem.

Gezondheidsklachten

Het vergiftigende effect trad al op bij slechts één milligram of milliliter van de zoetstof en hoe hoger de hoeveelheid werd, hoe meer giftige stoffen er geregistreerd werden. Professor Ariel Kushmaro leidt het onderzoek en zegt er in het wetenschappelijke tijdschrift Molecules het volgende over: “De resultaten van dit onderzoek leveren bewijs dat de consumptie van zoetstoffen de darmen negatief beïnvloedt. Dit kan een breed scala aan gezondheidsklachten veroorzaken.”

Een stapje verder

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de negatieve effecten van zoetstoffen en daarom hoopt Kushmaro dat dit onderzoek de wetenschap een stukje verder helpt. “Hopelijk begrijpen we nu beter of en hoe giftig zoetstoffen kunnen zijn en wat voor effecten dit kan hebben op je gezondheid.”

