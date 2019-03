Dit weekend carnavallen? Zolang blijft alcohol in je lichaam als je flink hebt gedronken

Hoewel carnaval draait om het samenzijn met leuke mensen, speelt alcohol natuurlijk ook een grote rol tijdens het feestvieren. Maar wist je dat die alcohol ook lang nádat je je carnavalsoutfit hebt opgeborgen nog in je lichaam is terug te vinden?

Als je dit weekend van plan bent om de bloemetjes eens flink buiten te zetten en alle carnavalskrakers uit volle borst mee te zingen, heb je er misschien al op gerekend dat je volgende week niet veel waard bent. De kater komt immers later. En ook als de hoofdpijn is verdwenen, kun je je nog een beetje lamlendig voelen.

Niet gek, want als je een weekend stevig hebt gedronken, blijft alcohol nog wel een tijdje in je lichaam. Oeps.

Alcohol opspoorbaar

In principe is een glas wijn of een biertje na anderhalf uur door je lever afgebroken, lezen we op de website van Jillinek. Nadat je flink hebt gedronken duurt het ongeveer een dag voordat er niets meer in je bloed te zien is van je stapavond.

Je kunt niets doen om dit proces te versnellen. Koffiedrinken, bewegen of een koude douche nemen hebben geen invloed helaas.

90 dagen

Toch betekent dat niet dat alle sporen van alcohol dan uit je lichaam zijn verdwenen. Alcohol blijft namelijk nog zo’n vier dagen opspoorbaar in je urine en zelfs negentig dagen opspoorbaar in je haar.

Dit betekent dat je drie maanden nuchter zou moeten zijn als je alle alcohol uit je systeem wilt hebben. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle calorieën die je binnenkrijgt tijdens carnaval…

