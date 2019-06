Zólang duurt het echt om verliefd te worden

‘Het was liefde op het eerste gezicht’, hoor je mensen weleens zeggen. Maar is dit wel echt mogelijk? Want hoelang duurt het nu om verliefd te worden.

Je kunt wel degelijk enkele momenten nadat je iemand voor het eerst ziet verliefd worden op diegene. Uit onderzoek gepubliceerd in The Journal of Sexual Medicine blijkt namelijk dat fysiologisch gezien slechts een vijfde van een seconde duurt om dat smoorverliefde gevoel te veroorzaken.

Maar dit wil niet betekenen dat je je ook meteen halsoverkop aan die gevoelens durft toe te geven. Je wil eerst nog nadenken of je hem echt wel leuk vindt, of deze persoon geschikt is als partner en of je een toekomst samen voor je ziet. Dit maakt de liefde zo moeilijk, want je kunt je hersenen niet tegenhouden tijdens het nadenken. Bovendien zijn we biologisch voorgeprogrammeerd om ons voor te planten.

Maar wat doet verliefdheid nu met je lichaam? Die vlinders in je buik zijn heerlijk, maar waar komt dat gevoel vandaan?

1. Dopamine

Het stofje dopamine hoort bij het beloningssysteem van de hersenen. Het is een neurotransmitter die boodschappen en informatie van de ene zenuwcel naar de andere overbrengt. Dit stofje geeft je een gevoel van genot en blijheid. Het dopamineniveau kan stijgen wanneer je iemand ziet die je leuk vindt.

2. Oxytocine

Dit wordt ook wel het liefdeshormoon genoemd. Onze zogenaamde ‘zoogdierhersenen’ zijn voorgeprogrammeerd om ons te laten hechten aan een potentiële partner. We moeten van de natuur tenslotte onszelf voortplanten. Ook dankzij dit stofje trek je meer naar elkaar terug en bouw je een vertrouwensband op. Oxytocine komt bij vrouwen ook tijdens de sex vrij, waardoor ze extra verliefd kunnen zijn tijdens een hete vrijpartij.

3. Serotonine

Vroeger was het heel belangrijk om een gezond en sterk iemand als partner te kiezen, zodat je in de oertijd meer overlevingskans had. Dat is blijven hangen en hierdoor voelen we ons nu nog steeds sneller aangetrokken tot een succesvol persoon. Serotonine is een statushormoon en de ‘status’ van iemand kan er dus voor zorgen dat we verliefd worden.

De drie stofjes hierboven vormen samen een echte ‘liefdescocktail’. Mensen kunnen heel snel verliefd worden, maar daar moet je ook een beetje mee oppassen. Liefde maakt blind en als eenmaal de liefdeshormonen voorbij zijn, moet je je nog steeds wel op je gemak voelen bij je partner, hem of haar vertrouwen en je leven met diegene willen delen. Bij liefde moet je je hart volgen, maar vergeet af en toe ook niet je verstand te gebruiken.

Bron: Women’s Health US. Beeld: iStock