De zomer heeft geen goede invloed op je nachtrust en dit is waarom

Veel mensen kijken na een koude winter uit naar de lange zomerdagen wanneer het pas laat donker wordt. Maar die lange dagen kunnen er juist ook voor zorgen dat je minder goed slaapt.

Langere dagen kunnen bij mensen met slaapproblemen namelijk de oorzaak zijn voor een nog minder goede nachtrust. Volgens de National Sleep Foundation kunnen hormoonproblemen namelijk de oorzaak van slaapeloosheid zijn. In de zomer maken we minder melatonine aan en dat hormoon hebben we weer hard nodig om goed te kunnen slapen. Daarom kan het zijn dat je in de zomer uren wakker kunt liggen.

Melatonine

In de zomer is het ’s ochtends eerder licht en word je waarschijnlijk ook eerder wakker door de zon die naar binnen schijnt. Je hebt het idee dat je veel te kort hebt geslapen omdat er veel minder melatonine wordt aangemaakt wanneer je ogen worden blootgesteld aan zonlicht. Ook maakt je lichaam later op de avond melatonine aan waardoor je ook pas later het idee krijgt dat je moe bent. Die combinatie zorgt ervoor dat je in de zomer veel minder goed slaapt dan in de winter.

Later naar bed

Daarnaast zijn veel mensen op lange zomerdagen ook actiever dan in de winter waardoor we later naar bed gaan. Doordat we ’s ochtends wel weer vroeg wakker worden door de zon, slaap je veel korter dan in de winter. Het kan daarom slim zijn om te investeren in verduisterende gordijnen zodat je van het licht in ieder geval geen last hebt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Bustle.com. Beeld: iStock.