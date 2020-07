Waarom je zelfs in de zomerhitte beter niet naakt kunt slapen

Met de tropische temperaturen moet je er vast niet aan denken om warm onder een deken te kruipen. Tóch slapen we ook met die hitte het liefst nog onder iets van een laken. Naakt, ook. Maar dit laatste kun je beter niet doen…



Slaapdeskundige Hans Hamburger legt aan Motherboard haarfijn uit waarom.

Kou in de hitte

Verrassend genoeg heeft het ermee te maken dat je lichaam ’s nachts flink afkoelt. Zélfs met 30 graden, ja. “Meestal gaan we naar bed nadat we de hele dag druk zijn geweest of net hebben gedoucht”, vertelt Hamburger aan Motherboard. “We zijn dan vochtig en klam en dan koel je enorm af doordat je transpireert. Dit proces duurt de hele nacht, waardoor je het op enig moment koud zult krijgen. Om dit te voorkomen moeten we dus iets hebben om over ons heen te leggen.”

Slaap niet naakt

Hamburger waarschuwt er voor om vooral niet naakt te gaan slapen. Dan krijg je het zó snel koud, dat je steeds wakker wordt en last kunt krijgen van stijve spieren. Een deken, sprei, laken of groot vest: leg dus íets over je heen, adviseert hij.

