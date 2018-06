9 dingen die je deze zomer kunt doen om lekker in je vel te blijven zitten

Oh, zomer. Wat houden we ervan. Lange avonden in de tuin (of op het balkon), zwemmen in zee, buiten eten…

Het is allemaal even fijn. De zomer is ook bij uitstek het seizoen om goed voor jezelf te zorgen. Natuurlijk, dit zou het hele jaar door prioriteit moeten hebben, maar die extra lange dagen geven je net wat meer tijd om jezelf op nummer één te zetten. Wij geven alvast 12 fijne tips. Lees je mee?

1. Breng tijd door aan het water

Een meer, de zee; het maakt niet uit, alleen het kíjken naar water geeft al een rustgevend gevoel. De zee geeft wel extra voordelen: het zout en de mineralen in zeewater geven je gezondheid een boost.

2. Lekker naar de markt

Neem de tijd om verse boodschappen op de markt te halen. Mand mee en vullen maar. En dan… een heerlijke, gezonde maaltijd maken. Zo, dat voelt goed!

3. Doe eens helemaal niets

En met niets bedoelen we: ook niet lezen of scrollen op je telefoon. Gewoon, hangen in een hangmat, of ontspannen liggen op je handdoek terwijl je staart naar de zee. Wanneer is de laatste keer dat je echt helemaal niets hebt gedaan?

4. Vind een nieuwe hobby

Zijn er bepaalde activiteiten waar je heel blij van wordt, maar waar je simpelweg de tijd niet voor neemt? De zomer is hét moment om te beginnen aan die salsacursus, kooklessen te nemen of vaker te gaan sporten.

5. Zweet!

Bij goed voor jezelf zorgen hoort voldoende bewegen. Denk eens goed na: welke vorm van sport voelt niet als een verplichting, simpelweg omdat je er zo blij van wordt? Probeer eens een zumbales (heerlijk dansen!) of begin eindelijk met een paar keer per week hardlopen.

6. Ga naar een concert

Niet alleen leuk, maar deze studie wijst ook nog eens uit dat je geluksgevoel na het bezoeken van een concert twee keer zo groot is dan na een yogales. Wow!

7. Werk en privé gescheiden graag

Als je weg het toelaat: zet je telefoon (of de meldingen) uit zodra je thuis bent. Laat die mailbox lekker dicht ’s avonds: morgen weer een dag. Het doet wonderen voor je gezondheid om na je werk écht te ontspannen en niet meer met werk bezig te zijn.

8. Plan een tandarts- of kapperbezoek

Door tijdgebrek al even niet naar de tandarts geweest? Heb je ergens last van maar stel je dat bezoekje aan de dokter steeds uit? Of heb je simpelweg zin in een nieuwe look? Het hoort allemaal bij goed voor jezelf zorgen. Doen!

9. Lees een inspirerend boek

Weinig inspiratie? Zou je van baan willen veranderen maar weet je niet hoe of wat? Loop je een beetje vast op een bepaald vlak in je leven? Ga naar de lokale boekhandel en koop een mooi en inspirerend boek voor jezelf. Een goed boek lezen geeft nieuwe energie!

Bron: Popsugar.co.uk. Beeld: iStock