Een zomerdepressie? Ja, dat bestaat en zó herken je ’m

Het gevoel van moeten

Gek genoeg hebben we vaak het gevoel dat we in de zomermaanden veel moeten doen. Je hebt idee dat je niet genoeg uit je dag haalt als je er niet op uit bent geweest. Want nu de zon er is, moet je er ook volop van genieten ook. Maar als je zo moe bent, wil je dat helemaal niet. Het liefst ga je dan lekker bankhangen of een serie kijken. In de winter kun je dit vaak zonder schuldgevoel doen, maar in de zomer voelt dat anders. Vooral als de mensen om je heen wél genieten van het zonnige weer.

Te veel prikkels

Als je al niet zo lekker in je vel zit, dan kun je ook niet zoveel prikkels hebben. De felle zon, het gelach van de buren en gespetter in zwembaden, de hitte: dit kan je dan al snel te veel worden. Op minder zonnige dagen zit je meer binnen, dus heb je daar minder last van. Maar in de zomer kan het je zelfs in je eigen tuin te veel worden.

Lusteloosheid

Dit heeft deels met het gevoel van moeten te maken; je hebt het idee het terras op te móéten. Maar als je toch kiest om alleen thuis te blijven, kan dat juist weer een eenzaam gevoel geven. Wat het extra ingewikkeld maakt is als je vrienden en familie wel op het terras ziet zitten en het ook nog eens heel gezellig lijken te hebben. Dat geeft je vaak nog een eenzamer gevoel.

Onzekerheid

Voel je je op warme dagen extra onzeker? Ook dit is een kenmerk van een zomerdepressie. Je zit niet lekker in je vel. En dan zitten jurken, rokken en bikini’s al helemaal niet lekker. Liever trek je een oversized blouse of sweater aan, maar daar steekt de hitte een stokje voor.



Weg met de zomerdepressie