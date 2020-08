Waarom je nooit met make-up op moet gaan zonnen

De komende dagen kunnen we hoge temperaturen en een fel zonnetje verwachten. Ben jij van plan om eens flink aan je tan te gaan werken? Snappen we! Maar wist je al dat je beter niet met make-up op kunt gaan zonnen?

Dermatoloog Thomas Maselis waarschuwt voor de gevolgen hiervan.

Bescherming bij het zonnen

Dat zonnen schadelijk kan zijn voor je huid, dat weet je vast allang. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: smeren, smeren, smeren. Het is zo belangrijk om je huid goed te beschermen als je de zon in gaat. Maar verbranden is niet het enige gevaar. Make-up dragen terwijl je in de zon zit, kan je huid ook ernstig beschadigen.