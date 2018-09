Waarom we zonder schuldgevoel chocolade mogen eten deze winter

Altijd zin in chocolade? Mocht je dan een excuus zoeken: we hebben het blijkbaar flink nodig in de winter.

Althans, de vitamines ervan.

Onderzoek

Stiekem wisten we het al een beetje, maar nu wijst ook onderzoek het uit: chocolade maakt gelukkig. Daarbij beweren de onderzoekers van de Duitse Maarten Luther-Universiteit (MLU) en het Max Rubner-Institut dat chocolade goed werkt tegen de winterblues. Ze hebben namelijk ontdekt dat cacaobonen, cacaoboter, cacaopoeder en pure chocolade een bron van vitamine D2 zijn. En dat hebben we flink nodig in de winter.

Vitamine D

Ook voedingsdeskundige Gabriele Stangl van het MLU meent dit: “Veel mensen krijgen moeilijk genoeg vitamine D. Dat probleem wordt tijdens de winter alleen maar groter.” Er is immers weinig zonlicht waardoor je snel een vitamine D-tekort oploopt. En dat betekent een slecht humeur én een wankelend immuunsysteem. Eén van de voedingsmiddelen om dat vitamine D-tekort aan te vullen is dus pure chocolade.

Maar dan geldt wel: hoe donkerder hoe beter en natuurlijk met mate. Want ook al hebben we de vitamines nodig, het bevat ook veel verzadigd vet en calorieën. Maar dat zeggen we er voor het gemak gewoon niet bij waneer iemand vraagt waarom je wéér chocolade zit te snoepen.

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron: HLN.be. Beeld: iStock