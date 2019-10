Waarom je ook zonder te sporten last kunt hebben van spierpijn

Het overkomt iedereen weleens: je hebt onwijs last van spierpijn, terwijl je helemaal niet hebt gesport. Waar komt die spierpijn dan toch ineens vandaan?

Er zijn meerdere oorzaken mogelijk:

1. Kneuzing

Bij een kneuzing zwelt de spier op, waardoor je minder makkelijk kunt bewegen. Het voelt als spierpijn, maar waarschijnlijk heb je je knie of arm gestoten of verzwikt en voel je nu pas de ‘pijn’.

2. Griep

Als je een griepje te pakken hebt, kun je ook veel last hebben van spierpijn. Dit is namelijk een van de symptomen van een griep. Door de griep ontstaat er een ophoping van afvalstoffen in de spieren. Door deze afvalstoffen krijg je last van pijn, kramp of een stijf gevoel in je spieren.

3. Verkeerd geslapen

Doordat je slaapt heb je het misschien niet door, maar je kunt soms enkele uren in een verkeerde houding liggen. Hierdoor sta je met spierpijn op. De meeste mensen hebben dan last van een stijve nek.

4. Stress

Door de spanning die zich opbouwt in je lichaam en dan met name je nek en schouders, kun je de volgende last hebben van spierpijn op die plekken. Je hebt je nek en schouders de hele dag aangespannen, logisch dat je dit de volgende dag gaat merken. Maar echt voor je lichaam is het niet. Geef je nek en schouders voldoende rust.

5. Medicijnen

Bij bepaalde medicijnen kun je last krijgen van spierpijn. Cholesterolverlagers staan hierom bekend. Toch is dit niet het enige medicijn met die bijwerking. Check daarom altijd goed de bijsluiter voordat je medicijnen gebruikt.

Wat te doen tegen spierpijn? Tips van dokter Rutger:

Bron: Santé. Beeld: iStock