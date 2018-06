10 belangrijke dingen die je misschien nog niet wist over zonnebrandcrème

Dat je nooit de zon in moet gaan zonder een goede zonnebrand, weten we inmiddels wel. Maar was je ook al op de hoogte van deze tien feitjes?

1. Ook als je nooit verbrandt, heb je zonnebrandcrème nodig

Hoewel mensen met een lichtere huid meer risico lopen op UV-beschadiging, kan iedereen huidkanker krijgen. Zowel een rode huid als een kleurtje na een middagje zonnen zijn tekenen van UV-schade. Smeer je daarom áltijd goed in, ongeacht je huidtype.

2. Het is nooit te laat om te beginnen met smeren

Heb jij je de eerste dertig jaar van je leven eigenlijk nooit goed beschermd tegen de zon? Begin daar dan alsnog vandaag mee. Het is namelijk nooit te laat om te beginnen met smeren. Een Australisch onderzoek laat zien dat zelfs mensen die op 75-jarige leeftijd beginnen, hun risico op huidkanker sterk kunnen verminderen.

3. Producten met honderd procent uv-bescherming bestaan niet

Merken die beweren dat hun product honderd procent bescherming tegen de zon biedt, liegen. Er bestaat namelijk geen zonnebrandproduct dat volledige bescherming biedt tegen de zon. Een product met SPF 30 blokkeert zo’n 97 procent van de zonnestralen en een product met SPF 50 zo’n 98 procent. Meerdere lagen opsmeren met verschillende factoren helpt ook niet. Als je iets opsmeert met SPF 15 en daarna iets met SPF 30, kom je alsnog niet uit op 45 SPF.

4. Ook op bewolkte dagen moet je smeren

De zon kan zich dan wel verstoppen achter de wolken, maar dat betekent niet dat hij er niet is. Op een bewolkte dag komt alsnog tachtig procent van de UV-stralen door je huid heen, wat betekent dat je je elke dag goed moet insmeren.

5. Een bruin ‘basislaagje’ beschermt je niet tegen verbranding

Veel mensen pakken voor een vakantie nog even een zonnebankje omdat ze denken dat ze met een basislaagje niet verbranden. Dit is niet waar: hoewel een basislaagje een beetje bescherming biedt (volgens Harvard Health staat het gelijk aan SPF 3 of 4), kun je alsnog flink verbranden. Smeer je daarom altijd in met een hoge factor.

6. Zonnebrand is niet gevaarlijk voor je huid

Je hebt misschien wel iets gehoord over ingrediënten in zonnebrand die een mogelijk gevaar kunnen opleveren voor je gezondheid, maar laat je hier niet door misleiden. Er is namelijk nog geen wetenschappelijk bewijs dat deze bewering ondersteunt. Lekker blijven smeren dus!

7. Bewaar geen zonnebrand in je auto

Omdat de ingrediënten in zonnebrand kunnen afbreken in de zon, is het belangrijk om je producten altijd uit de zon te bewaren. Laat je zonnebrandcrème daarom nooit in de auto liggen, maar neem het altijd met je mee. Bewaar het op het strand in de schaduw of in een koeler.

8. Ook onder een parasol moet je blijven smeren

Dat je onder een parasol ligt, betekent niet dat je je minder hoeft in te smeren. Een studie uit 2017 toont aan dat na 3,5 uur op het strand, 78 procent van de mensen die onder een parasol lager waren verbrand, tegenover 25 procent van de mensen die niet onder een parasol lagen maar wél goed waren ingesmeerd.

9. Ook in de winter moet je blijven smeren

Laat je niet misleiden door de koude temperaturen, want ook in de winter kun je flink verbranden. Vooral op wintersport moet je goed blijven smeren, UV-stralen zijn namelijk nog schadelijker op hoge hoogtes. Gebruik daarom minstens SPF 30 in de winter.

10. Zonnebrand is niet genoeg om je beschermen tegen huidkanker

Om huidkanker te voorkomen is het belangrijk om je goed in te smeren. Maar alleen zonnebrand is niet genoeg, je moet je lichaam ook van andere kanten beschermen. Zoek daarom zoveel mogelijk de schaduw op als de zon fel schijnt, en draag het liefst een zonnebril en hoed. Probeer ook je benen en armen altijd te bedekken met luchtige kledingstukken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Zó geef je je verbrande huid de beste nazorg: