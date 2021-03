Niets is zo lekker als die eerste zonnestralen in de lente. Veel mensen denken dat je je in deze periode nog niet per se hoeft in te smeren, maar klopt dat wel? Hoe schadelijk zijn de eerste zonnestralen in de lente eigenlijk?

De Belgische site Nieuwsblad.be legde deze vraag voor aan dermatoloog Ilan Karavani. Volgens hem is het wel degelijk belangrijk om je ook bij de eerste zonnestralen al goed in te smeren.

Verdedigingsmechanisme tegen zon

“De eerste lentezon is in principe niet heel sterk, niet zoals de middagzon in augustus. Maar ze schijnt wel op een onvoorbereide huid”, legt hij uit. “Je huid bouwt langzaam een verdedigingsmechanisme op tegen de zon, zodat je tegen de zomer een natuurlijke factor 4 hebt, die 75 procent van de zonnestralen tegenhoudt. Maar die verdediging is er in de lente nog niet, dus je kunt het beste zonnecrème gebruiken.”

Je hoeft volgens hem geen hoge factor te smeren, maar bescherm in ieder geval wel je huid. Als je make-up draagt, draag je eigenlijk al een factor vijftien door het pigment in de kleur van je make-up. Maar het is altijd verstandig om je gezicht van tevoren met een dagcrème met SPF in te smeren. Ga je echt in de zon zitten, moet je je huid nog van een extra beschermlaagje voorzien. Smeer je dan in met zonnebrand.