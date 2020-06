Moet zonnebrandcrème intrekken voordat het beschermt?

Op de meeste verpakkingen van zonnebrandcrème staat dat je het spul eerst moet laten intrekken voor je gaat zonnen. Soms wordt zelfs geadviseerd dat je je een half uur voor het zonnen moet insmeren.

Maar is dat wel écht nodig? Klopt het dat zonnebrandcrème niet direct werkt?

Het antwoord is geruststellend. De zonnebrand werkt ook als het nog niet is ingetrokken. Het beschermt je huid door het zonlicht op te vangen of te weerkaatsen. Zelfs als je de crème nog niet helemaal hebt uitgesmeerd, werkt het al op de plekken die door de crème bedekt zijn.

Werking neemt af

Sterker nog: wanneer je je huid net van een vers laagje zonnebrandcrème hebt voorzien, werkt het juist het beste. De bescherming neemt juist af, hoe langer je in de zon zit. Het kan dus zelfs zo zijn dat de crème na dat half uurtje laten intrekken zoals het op de verpakking beschreven staat, al iets minder goed z’n werk doet.

Advies

Waarom het dan toch geadviseerd wordt om je thuis in te smeren, voordat je gaat zonnen of zwemmen? Dan is je huid namelijk nog droog. Wanneer je pas begint met smeren als je al een tijdje aan het zonnen bent, is je huid misschien vochtig van het zweet of van het zwemmen. Op een vochtige huid blijft zonnebrandcrème minder goed plakken.

Check je vlek

Maak je je zorgen om een huidplekje? Dermatologen Elsemieke Plasmeijer en Jorrit Terra beantwoorden 25 vragen over vlekjes, de invloed van de zon en goede bescherming. Lees hier alles wat je moet weten over huidvlekjes in de zomer.

Verbrand in de zon? Zo geef je je huid de beste nazorg

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Quest. Beeld: iStock