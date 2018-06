Déze zonnebrandcrème is de beste keuze voor mensen met eczeem

Zonnebrandcrème smeren is voor iedereen belangrijk, maar wanneer je al problemen hebt met je huid, is niet elk product fijn om te smeren. Wij zochten daarom uit welke zonnebrandcrème je het beste kunt smeren als je eczeem hebt.

Wanneer je eczeem hebt, kan het zijn dat je sneller verbrandt. Daarom is het nóg belangrijker om je goed in te smeren als je de zon in gaat. Je zit er waarschijnlijk niet op te wachten om de eerste de beste zonnebrandcrème te gebruiken wanneer je eczeem net een beetje onder controle hebt. Daarom is het belangrijk om de juiste te kiezen.

Merken

Volgens informatie van Gelre ziekenhuizen zijn er verschillende crèmes geschikt voor mensen met eczeem. En dat hoeft niet eens een dure variant te zijn. Zij schrijven namelijk in de patiëntenfolder dat de zonnebrandcrème van Lidl vaak geen problemen geeft bij mensen met eczeem. Mocht dit wel zo zijn of mocht je deze zonnebrandcrème niet kunnen vinden, dan raden ze ook de merken Louis Widmer, Eucerin en Vichy aan. Uiteindelijk is het met huidproblemen als eczeem zo dat iedereen moet proberen wat voor hem of haar werkt, maar een stapje in de goede richting is altijd fijn.

Bron: Gelreziekenhuizen.nl. Beeld: iStock.