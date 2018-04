Híeraan kun je zien of je zonnebrandcrème nog goed is (en het is niet de houdbaarheidsdatum)

Je insmeren met zonnebrandcrèmesmeren is zó belangrijk nu de zon zich steeds meer laat zien. Je hebt vast nog wel een tube van vorig jaar in de kast liggen. Maar kijk even goed naar wat eruit komt.

Naast de houdbaarheidsdatum, zegt de geur en textuur namelijk ook heel veel over de kwaliteit van je oude zonnebrand.

Zo zie je ‘t

“Als de geur of structuur er anders uitziet dan toen je het kocht, dan is het product waarschijnlijk niet meer goed”, vertelt huidarts Mervyn Pattersoon aan Country Living. “In dat geval kun je het ’t beste gewoon weggooien.”

Toch gebruikt?

Voor het geval dat je toch een laag zonnebrandcrème met een andere geur en textuur dan toen je ‘m kocht hebt opgesmeerd, kan het zijn dat je het voelt branden. Ja, dat voelen we allemaal als we pal in de zon zitten, maar met vervallen zonnebrand zorgt het voor extra irritatie. De crème beschermt niet goed meer en je huid kan gaan irriteren. Een retourtje naar de drogist dan, dus!

Met je beentjes omhoog in de zon gelegen? Geef ze wat extra verzorging met deze natuurlijke ingrediënten.

Bron: countryliving.com. Beeld: iStock