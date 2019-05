In de winkelrekken zie je altijd speciale zonnebrandcrèmes voor kinderen en weer andere flessen voor volwassenen staan. Maar wat is eigenlijk voor verschil? Libelle zocht het voor je uit.

Met de oplopende temperaturen dit weekend zul je je kinderen geregeld moeten insmeren. Let wel op dat je niet zomaar een fles zonnebrandcrème gebruikt, want dat blijkt nare gevolgen voor de huid van je kind te kunnen hebben.

Advertentie

Aantrekkelijk voor kinderen

Allereerst moeten we wel vertellen dat een van de grootste verschillen tussen de 2 zonnebrandcrèmes het uiterlijk van de verpakking is. Niet zozeer de inhoud van de fles dus. Om insmeren zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jonge kinderen, wordt er veel met kleur en figuurtjes op de flessen gewerkt.

Ingrediënten

Maar toch zitten er ook verschillen in de ingrediënten. Zonnebrandcrèmes voor kinderen zijn vaak gebaseerd op mineralen, omdat deze milder voor de kinderhuid zijn. Ingrediënten zoals avobenzone, oxybenzone en actinoxate moet je proberen te vermijden, want deze zouden extra snel voor irritaties kunnen zorgen.

Tock gebruiken

Toch kunnen zonnebrandcrèmes voor volwassenen wel gebruikt worden voor kinderen, mits de factor minstens 30 is en de bovenstaande ingrediënten er niet inzitten. Kinderen hebben een tere huid, die gevoeliger is dan die van volwassenen. Daarom is het belangrijk om de ingrediënten lijst áltijd goed te bekijken.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Pure Wow. Beeld: iStock