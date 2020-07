Kun je door zonnebrandcrème een vitamine D-tekort krijgen?

Dat het belangrijk is om je elke dag met zonnebrandcrème te beschermen tegen de zon, weten we inmiddels wel. Toch is zon ook heel belangrijk voor de aanmaak van vitamine D, iets wat je lichaam nodig heeft. Kun je daarom maar beter iets minder smeren om geen vitamine D-tekort op te lopen, of maakt dit niet uit?

Als we het National Institute of Health and Care Excellence (NICE) moeten geloven, kun je niet zo snel een vitamine D-tekort oplopen door zonnebrandcrème te gebruiken. Zij raden dan ook aan om júist goed te blijven smeren.

Advies in winter

Normaal gesproken zou je elke dag ongeveer een kwartier onbedekt (dus zonder zonnebrandcrème) moeten rondlopen om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Maar dit advies geldt echt alleen van oktober tot april: in de overige maanden moet je je juist wel ten alle tijden beschermen tegen de zon. Vooral tussen 12.00 en 15.00 uur.