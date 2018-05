Libelle Legt Uit: werken zonnebrandsprays minder goed dan zonnebrandcrèmes?

De zon schijnt volop, dus niet vergeten te smeren óf sprayen. Maar wat is nu eigenlijk beter: zonnebrandspray of zonnebrandcrème?

Bescherming

Zonnebrand beschermt ons tegen de UVA- (huidveroudering) en UVB-straling (verbranden). Hoe goed een zonnebrand ons beschermt, wordt op de verpakking uitgedrukt in SPF, de Sun Protection Factor. Naast crèmes worden steeds meer zonnesprays in winkels aangeboden. Super handig, want het trekt sneller in. Bovendien voelt het een stuk minder vet aan. Maar biedt het eigenlijk wel dezelfde bescherming.

Minder

“De beschermende bestanddelen zijn over het algemeen hetzelfde”, zegt Dr Frank de Gruijl, verbonden aan de afdeling Huidziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Vanzelfsprekend zijn sprays veel vloeibaarder dan crèmes, aangezien het middel voor het sprayen verneveld moet kunnen worden. “Maar er wordt in de praktijk minder zonnespray dan crème op het lichaam aangebracht”, legt Frank uit. “En dat terwijl we bij zonnebrandcrème al een té dunne laag insmeren.”

Dikker getest

Zonnebrand wordt getest om de beschermingsfactor vast te stellen, dit is de SPF waarde die op de tube staat. “Deze waarde ligt in praktijk meer dan 50 procent lager”, beweert Frank. Dit houdt in dat ze zonnebrand testen op zonnebescherming, maar wel met een dubbel zo dikke laag dan waar de gemiddelde mens zichzelf mee insmeert. Gelukkig geeft de zonnebrand alsnog genoeg bescherming, maar het advies blijft: “dik smeren met crèmes of nog eens sprayen nadat het spraymiddel is ingetrokken”.

Consumentenbond

Ook de Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar zonnebrandsprays en hieruit blijkt dat sprays minder goed beschermen dan wordt beloofd. Ze hebben vijftien zonnebrandsprays getest en drie daarvan scoren een dikke onvoldoende. Ze beweren dat de beschermingsfactor SPF 30 is, maar uit de tekst blijken ze niet hoger dan SPF 15 te komen.

Herhalen

Dus wees verstandig en koop een zonnebrandspray een factor hoger dan je normaal gewend bent. En als laatste geeft Frank nog een keer aan dat je gedurende de dag niet moet vergeten het insmeren te herhalen. “Herhaal na een à twee uur, want het middel gaat verloren door water, zweten of wrijven.”

Bron: Consumentenbond. Beeld: iStock