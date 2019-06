Met deze zonnehoeden zit je op het strand altijd goed

Op deze hete dagen is het strand toch de beste plek om te vertoeven. Er staat bijna altijd wel een lekker briesje, je kunt zo de zee in voor een frisse duik en er zijn genoeg strandtentjes voor een verkoelend glaasje wijn of fris.

Belangrijk is wel dat je ook je hoofd koel houdt: bijvoorbeeld met deze fijne, grote zonnehoeden.

Bescherming

Zonnehoeden van stro zijn weer helemaal hip. Op Instagram en Pinterest zijn de strooien hoedjes razend populair. Ze staan niet alleen leuk; zo’n grote flaphoed beschermt ook je gezicht goed tegen de zon. Geen knalrode koontjes meer dus, na een dagje op het strand.

Heb je nog niet zo’n leuke zonnehoed in je kast liggen? Wij hebben de leukste exemplaren voor je op een rijtje gezet:

Bron: Grazia. Beeld: Istock