Last van een zonnesteek? Dan kun je dít beter niet doen

Wanneer het in de zomer erg warm is buiten, kun je door de zon een zonnesteek krijgen. Maar wat moet je bij een zonnesteek wel en vooral ook níet doen?

Bij een zonnesteek raakt je lichaam helemaal in de war door de hitte.

Temperatuur stijgt

Wanneer de zon hard schijnt, krijg je het warm. Je gaan dan transpireren en hierdoor koelt je lichaam af. Daar hoef je verder niets voor te doen, dat gaat vanzelf. Maar wanneer je te veel vocht verliest, omdat je te weinig drinkt, valt er niets meer te verdampen. Hierdoor stijgt de temperatuur van je lichaam en is het lastig om je bloeddruk op peil te houden.

Duizelig

Je kunt je dan ernstig vermoeid of duizelig voelen en last hebben van hoofdpijn en spierpijn. Kortom: je voelt je niet lekker en hebt het gevoel dat je gaat flauwvallen. Ook kunnen mensen met een zonnesteek soms moeten braken.

Drinken

Wat je het beste kunt doen als je een zonnesteek krijgt is drinken, maar geen alcohol natuurlijk. Vul je zoutgehalte aan door middel van eten en probeer zoveel mogelijk de zon te vermijden. Daarnaast is het slim om verkoeling te zoeken in het water of in een koele ruimte.

Kinderen

Volwassenen hebben zelf vaak wel door dat ze te weinig hebben gedronken en zich daardoor niet zo lekker voelen. Bij kinderen is dit seintje minder duidelijk. Hou daarom goed in de gaten hoeveel ze drinken.

Dit kun je beter niet doen

Wat je voor niet moet doen is jezelf koelen met ijskoud water. Het klinkt misschien heel verleidelijk, maar het kan heel gevaarlijk zijn. Je bloedvaten zijn door de hitte namelijk wijd gaan staan, maar zullen vernauwen door de kou. Hierdoor kun je de warmte nog slechter kwijt en vergroot je de kans op oververhitting.

Wat doe je bij een zonnesteek?

Bij het Rode Kruis raden ze je aan om het slachtoffer neer te leggen en rust te geven in een koele omgeving. Bescherm diegene tegen de zon door middel van een reddingsdeken of parasol. Leg geen deken óp het slachtoffer, maar houd het er boven voor schaduw en weerkaatsing van het zonlicht. Laat het slachtoffer niet te koude (sport)drank drinken. Koel met bijvoorbeeld een natte doek eventueel verkrampte spieren. Bel of laat iemand anders 112 bellen als de toestand niet snel verbetert.

