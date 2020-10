Minder plek voor reguliere zorg in Noord-Holland en Flevoland

Alle ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland hebben hun reguliere zorg voor 20% afgeschaald om plek te maken voor coronapatienten. Dat betekent dat er minder plek is voor mensen die naar het ziekenhuis komen voor andere behandelingen.

In de regio’s liggen nu 140 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en 40 op de ic. Meer kunnen de ziekenhuizen niet aan.

De behandelingen die zijn uitgesteld? Niet-urgente afspraken, ingrepen en operaties. De spoedeisende hulp gaat wel gewoon door, net zoals tijdens de eerste coronagolf. Dat zegt een van de voorzitters van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Noord-Holland en Flevoland, Frank Bloemers, tevens traumachirurg bij Amsterdam UMC, tegen het Parool.

Er worden ook nog steeds patiënten in andere regio’s ondergebracht. Dit helpt echter niet voldoende, het is nog steeds te druk in de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. “Iedereen wil wel helpen, daar gaat het niet om. Maar het geeft ook een heel grote druk op de organisatie, vanwege het inzetten van beschermingsmiddelen en dat soort zaken. Dat ervaar ik ook wel”, zegt Bloemers in de krant.

Momenteel kunnen er dus 20% minder reguliere patiënten terecht. Mocht de drukte blijven toenemen, dan wordt de zorg verder afgeschaald naar 40%.

Tekort aan verpleegkundigen

Volgens Bloemers is het grootste probleem het tekort aan verpleegkundigen. Want hoe meer patiënten met covid, hoe meer verpleegkundigen nodig zijn. Die moeten van andere ziekenhuisafdelingen komen, maar daardoor vallen er daar weer gaten in roosters. Volgens Bloemers zijn er wel genoeg bedden, apparaten en gebouwen. “Maar als je te weinig verpleegkundigen hebt, dan loop je tegen een grens aan. Die hebben we nu bereikt.”

Bron: Parool. Beeld: iStock