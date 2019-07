Valt je partner vaak in slaap voor de tv? Dít kan de zorgwekkende reden zijn

Kan jouw partner zijn ogen meestal niet openhouden wanneer jullie samen tv kijken? Ongezellig, maar het kan volgens recent onderzoek wijzen op een belangrijke gezondheidskwaal. Goed nieuws: het probleem kán verholpen worden.

Onderzoekers uit Japan hebben aangetoond dat slaperigheid tijdens het televisiekijken bij mannen kan duiden op een te hoge bloeddruk. Verrassend genoeg geldt dit niet voor vrouwen.

Slapen voor de televisie

De onderzoekers wilden uitzoeken wat de reden zou kunnen zijn waarom voornamelijk mannen vaak in slaap lijken te vallen voor de tv. Om dit te onderzoeken werd de bloeddruk en de bedtijd van maar liefst 2.400 Japanners gemeten. Uit die data kwam naar voren dat de mannen voornamelijk in slaap vielen omdat ze al moe waren vóór ze begonnen met televisiekijken. Maar de oorzaak van die moeheid, is het zorgwekkende aspect.

Moe door te hoge bloeddruk

Het onderzoek wees namelijk ook uit dat deze moeheid bij de deelnemende mannen vaak veroorzaakt werd door een te hoge bloeddruk. De groep mannen met een te hoge bloeddruk viel gemiddeld 18 minuten sneller voor de tv in slaap dan de mannen waarbij de bloeddruk normaal was. Bij vrouwen ging slaperigheid door televisiekijken niet gepaard met een dergelijk gezondheidsprobleem.

Heb jij of je partner een te hoge bloeddruk? Dokter Rutger weet raad:

Bron: NCBI, Margiet. Beeld: iStock