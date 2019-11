Onderzoek: zout eten is nog slechter voor je dan gedacht

Te veel zout eten is niet goed voor je gezondheid, dát wisten we al. Het kan namelijk voor een te hoge bloeddruk zorgen. Maar recent onderzoek wijst uit dat ruimschoots zout over je maaltijd strooien nog slechter voor je is dan gedacht.

Dit blijkt uit onderzoeksresultaten van onderzoekers aan het UMC te Amsterdam.

Slagaderverkalking

De onderzoekers tonen aan dat overdadig zout eten ontstekingsreacties in het lichaam kan stimuleren. Deze ontstekingsreacties kunnen slagaderverkalking veroorzaken, wat weer ernstige gevolgen kan hebben voor je gezondheid. Het kan in het ergste geval zelfs een hartinfarct of een beroerte veroorzaken.

Experiment

De onderzoekers kwamen tot deze inzichten door met een aantal proefpersonen een experiment te doen. De ene groep participanten at gedurende een periode zoutarm, en de andere groep at juist een zoutrijk dieet. De groep die veel zout at, had na het experiment, zoals voorspeld, een verhoogde bloeddruk.

Ontstekingsreacties

Maar het onderzoek wees nog een bijzonder resultaat uit. Want het bleek dat de groep die zoutrijk gegeten had, ook een stijging in het aantal witte bloedcellen had. De onderzoekers zagen dat er bij deze groep ontstekingsreacties plaatsvonden, met slagaderverkalking als risico.

Vet en zout

“Slagaderverkalking is een chronisch ontstekingsproces in de bloedvatwand, dat een hart- of herseninfarct tot gevolg kan hebben”, verklaren onderzoekers Jan Van den Bossche en Liffert Vogt aan de Telegraaf. Zo blijkt dat niet alleen vet eten een grote veroorzaker voor dichtgeslibde aderen is, maar ook zout eten dit gevolg kan hebben. Matig met de zoutstrooier omgaan is dan ook aan te raden.

