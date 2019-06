Is de hype om zout water te drinken nu goed of slecht voor je?

Een snufje zout in je glas water zou het wondermiddeltje zijn tegen een heleboel kwaaltjes. Het zou goed zijn voor de spijsvertering, is antibacterieel en werkt hydraterend. Maar is dat echt waar of is het een broodje aap?

Het middeltje heet ‘sole’. Dit is water verzadigd met roze Himalayazout. Het idee dat je door een snufje keukenzout in je glas water hetzelfde effect behaald, is dus niet waar. Dat kunnen we als eerste afstrepen. Maar is water met de natuurlijke, mineraalrijke zoutvariant wél goed voor je?

Sole

Volgens Womenshealthmag óók niet. Regelmatig gezouten water drinken verhoogt de bloeddruk en werkt juist dehydraterend. Daarnaast vergroot het de kans op nierfalen. Eigenlijk de effecten van bijna alle gezouten producten, dus. Maar hoe komt het dan aan het goede imago?

Gezond

Simpel: water. De gezonde werking op het lichaam komt namelijk puur voort uit het drinken van het glas met water. Daar heeft zout dus niks mee te maken. Het zoutvat kun je dus beter laten staan, maar vooral wél dat glas water leegdrinken.

Bron: Womenshealthmag.