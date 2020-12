Zóveel moet je per dag bewegen om al dat zitten goed te maken

Op kantoor maak je nog weleens een loopje naar het koffiezetapparaat of naar een collega aan de andere kant, maar op je thuiswerkplek beweeg je toch echt een stuk minder. Maar tegenover al dat zitten, moet natuurlijk wel wat beweging staan.

Ze zeggen niet voor niets: zitten is het nieuwe roken. Veel zitten heeft een negatief effect op de gezondheid en dat is precies wat we niet kunnen gebruiken in tijden van een pandemie.

Zitten goedmaken met beweging

Gelukkig kun je al die uren zitten nog wel goedmaken door regelmatig te bewegen. Volgens onderzoek dat is gepubliceerd in de British Journal of Medicine is de tijd die je dagelijks moet sporten om 10 uur lang zitten goed te maken heel goed haalbaar. Volgens dit onderzoek zou je met 30 tot 40 minuten lichte tot zware beweging per dag de kans op negatieve gevolgen voor je gezondheid door het vele zitten al kunnen verminderen.

Aantal uur sporten per week

Dit advies sluit aan bij een ander recent onderzoek dat concludeerde dat 35 minuten sporten per dag – van cardio tot yoga – nodig is om de kans op een depressie of psychische problemen te verminderen. Volgens een advies van de WHO moet je per week zo’n 150 tot 300 minuten matig intensief sporten of 75 tot 150 minuten intensief sporten om een goede gezondheid te behouden.

Bron: Realsimple.com. Beeld: iStock