Zóveel calorieën verbrand je met een uurtje dansen

In december staan er veel borrels en feestjes op de planning en de kans is groot dat daar ook enige dansjes bij komen kijken. Dat is natuurlijk al hartstikke leuk, maar als je hoort hoe goed dat voor je is al helemaal.

Volgens onderzoek van Harvard Health Publications is het namelijk zo dat je met een uurtje dansen gemiddeld 370 calorieën verbrandt. Mocht je echt helemaal uit je dak gaan en het 4 uur volhouden op de dansvloer dan kan dat oplopen tot 1480 calorieën. Dat is nogal wat! Daarnaast zou het ook voordelen hebben voor je condititie, je hart en longen en je bloeddruk. Hup, die dansvloer op!

Danceperados of Ireland

Nog geen plannen begin volgend jaar? Wij weten zeker dat je bij de voorstelling Danceperados of Ireland niet stil kunt blijven zitten. En het goede nieuws: via de Theaterclub van Libelle kun je kaartjes bestellen met korting:

Danceperados of Ireland vanaf 29,50 Bestel hier

