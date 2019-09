Zoveel calorieën zitten er in één keelsnoepje

Ben je flink aan het snotteren en hoesten en probeer je de ellende van de verkoudheid te verzachten met een keelsnoepje? Denk goed na over waar je op sabbelt.

Want sommige keelsnoepjes bevatten stiekem heel wat calorieën.

Boel calorieën

En tja, als de nood hoog is, dan snoep je er ongemerkt een hele hoop weg. Maar dan krijg je ook best wat suiker binnen. Er zitten namelijk 11 calorieën in één keelsnoepje – in die groene tumtummetjes met mint, je kent ze wel. Hap je er zo tien per uur van weg, dus dan tik het aardig aan met 110 calorieën.

Oeps

En als je een beetje verkouden bent, eet je zo die zak met wel 100 keelsnoepjes leeg. Kom je uit op meer dan 1.100 calorieën. En eh, dat is toch de helft van wat je volgens de richtlijnen op een hele dag binnen mag krijgen. Drop is overigens geen beter alternatief: in één dropje zitten namelijk 15 calorieën. Toch maar eens zoeken naar suikervrije keelsnoepjes, als je last hebt van een kriebelhoest. Want ziek zijn én aankomen, dat is niet eerlijk én niet leuk, toch?

