Zóveel calorieën verbrand je met één keer niezen

Het is herfst en ja, dat betekent ook dat de virussen weer rondgaan. Ben jij nog niet verkouden? Dan zal dat waarschijnlijk niet lang meer duren.

Want we steken elkaar juist met dit weer aan. De ene dag is het fris, de andere dag weer warm. Daar kunnen we niet zo goed tegen en al gauw gaat de griep rond. Ook het verkoudheidsvirus geven we aan elkaar door en het is misschien geen wereldramp, maar het is wel ongemakkelijk. Want het snot stroomt waar je het niet wilt en je blijft maar niezen. Maar… Zit er ook een heel klein voordeel aan?

Tellen maar

Als je dan toch niest, dan span je even je spieren aan. En dus verbrand je wel degelijk calorieën met niezen. Niet veel, maar toch. Na drie keer niezen ben je twee calorieën kwijt. Het is normaal dat je zeker twee of drie keer op rij niest, omdat je zo die bacteriën kwijtraakt. En met een beetje verkoudheid nies je zo, wat zal het zijn, acht keer per uur? En als je acht uur slaapt, ben je toch zestien uur wakker en aan het niezen (in je slaap nies je namelijk niet). Komt het neer op 128 keer niezen per dag en daarmee raak je ongeveer 42 calorieën kwijt.

Ach, het zijn de kleine beetjes hè. Dit weten maakt die verkoudheid misschien net wat gezelliger.

Bron: Quora. Beeld: iStock