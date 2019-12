Zóveel calorieën zitten er in één aardappelchipje

Een bakje chips als je lekker op de bank hangt: heerlijk. En eigenlijk houdt iedereen wel van een portie chips, toch?

Dat chips niet heel gezond zijn, weten we. Maar kan het echt kwaad voor de lijn, die chipjes?

Volgens het Voedingscentrum zitten er 216 calorieën in een schaaltje chips, dat goed is voor 40 gram chips. In een schaaltje chips zullen zo 20 losse chipjes zitten: de een is natuurlijk groter dan de ander. Dat maakt het ook lastig om te zeggen hoeveel calorieën er in 1 chipje zitten: het ene chipje is het andere niet. Maar laten we een gemiddelde nemen. Als 40 gram gelijkstaat aan 20 chips, dan is één chipje ongeveer 2 gram.

Bijna 11

En dat lijkt wel te kloppen: zoveel weegt het immers niet. Hoeveel calorieën je dan binnenkrijgt per hap? Eén gram is 5,4 calorieën, dus twee gram is goed voor 10,8 calorieën. En dat krijg je dus gemiddeld per aardappelchip binnen.

Mocht je het wat veel van het goede vinden: chips die zijn gebakken in de oven zijn een stuk lichter qua calorieën. Per 100 gram zitten in oven chips 416 kcal. Ter vergelijking: in gewone naturel chips zitten per 100 gram zo 541 calorieën.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock