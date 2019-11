Zoveel calorieën zitten er in één truffel kruidnoot

Het is die tijd van het jaar dat het allemaal éven mag: snoepen. En in november snoepen we natuurlijk met kruidnoten.

Tegenwoordig zijn de truffel kruidnoten dan ook niet meer weg te denken. Ze behoren tot een van de meest gegeten lekkernijen rondom het sinterklaasfeest. Maar wat zit er eigenlijk in zo’n kruidnoot met truffelsmaak?

Advertentie

De truffelkruidnoten zijn gemaakt van kruidnoten die zijn omhuld met 48% witte chocolade en cacaopoeder. In een gemiddeld zakje zitten tien porties van 25 gram, in totaal 250 gram aan truffelkruidnoten dus. In een portie van 25 gram zitten 120 calorieën. Als je dan even rekent…

Snaaien

In een zakje van 250 gram zitten ongeveer 75 truffelkruidnoten (ja, we hebben ze geteld). Éen stuk komt dan uit op, laten we zeggen, 3,33 gram. Als er in 25 gram 120 calorieën zitten, betekent dat dat er in één truffelkruidnoot ongeveer 15,6 calorieën zitten. Eet je ze alle 75 uit het zakje op, dan is dat goed voor 1.188 calorieën. Meer dan de helft van wat je op één dag aan calorieën ‘mag’ binnenkrijgen, dus. Oeps.

Wilde je eigenlijk níet weten, hè? Want ze zijn o zo lekker… Ach, als we ze alleen in deze tijd van het jaar eten, is het heus zo erg nog niet.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: Privé, Redactie Libelle