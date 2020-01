Zóveel kilo mag je tijdens de overgang maximaal aankomen

De overgang is een roerige tijd waarin je hormonen nogal op hol slaan. En daar horen wat extra kilo’s onvermijdelijk bij.

Maar let er wel op dat je niet té veel aankomt tijdens de menopauze.

Aan Margriet vertelt overgangsconsulent Jos Teunis hoe het precies zit. is er niet direct iets aan de hand als je broek een klein beetje strakker gaat zitten. “Het is normaal dat je in deze fase van je leven zo’n 2 tot 2,5 kilo aankomt. Maar wanneer je 10 kilo bent gegroeid dan beginnen we toch een beetje bedenkelijk naar je te kijken. Het kan zijn je aankomt doordat de levensfase waarin je zit je verbranding verandert, of doordat je slechter bent gaan slapen. Want ook van slechter slapen kom je aan.”

Weg wespentaille

Het verschilt uiteraard per vrouw hoe en wat er precies met het lijf gebeurt. Of je al heel slank bent of wat voller, speelt mee. Maar dat je figuur iets verandert, dat staat vast. “We veranderen van een peer in een appel”, zegt gynaecoloog Dorenda van Dijken. “Dat betekent dat je meer buikvet krijgt en je taille een beetje verdwijnt. Je krijgt een ander figuur. Je verbranding wordt bovendien wat langzamer en dat betekent dus dat als je hetzelfde blijft eten als voorheen, de kilo’s er makkelijk aankomen.”

Bron: Margriet. Beeld: iStock