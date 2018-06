Zoveel seks hebben stellen nog als ze tien jaar samen zijn

Seks met iemand van wie je houdt is altijd fijn. Maar als je lang samen bent dan wil het nog weleens erbij inschieten.

En als je tien jaar lang lief en leed hebt gedeeld, dan krijg je steeds vaker te maken met langere periodes zonder seks.

Volgens psychologen wordt het steeds normaler om weinig seks te hebben als je de grens van tien jaar hebt bereikt. Meer dan de helft van de stellen maakt een langdurige seksloze periode door als ze langer dan een decennium samen zijn. Die periode duurt dan drie maanden of langer. In het eerste jaar van de relatie duikt 70 procent van de stellen nog meerder keren per week het bed in. Maar die kwantiteit gaat duidelijk over.

Voordat je je erg zorgen maakt: het heeft niets met een slechte relatie te maken. Ook zegt het niet dat de liefde over is. Nee. Je maakt meerdere fases met elkaar mee en dat kan voor enige rustige tijden in bed zorgen. Maar dat neemt niet weg dat je met elkaar verder wilt. Onthoud dat het altijd beter wordt als het bespreekbaar maakt. Zeg gewoon tegen je partner dat je het ‘jammer vindt dat het alweer een tijd geleden is’. En wie weet is agendaseks wat voor jullie: gewoon opschrijven wanneer jullie ‘het’ weer eens gaan doen. Ook helemaal niet gek, want uit de praktijk blijkt dat dit écht werkt en dat het er zo hoe dan ook van komt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock