Zóveel stappen moet je zetten om daadwerkelijk vet te verbranden

Als je wilt afvallen is het heel slim om zoveel mogelijk te bewegen. Maar hoeveel stappen moet je eigenlijk zetten om echt vet te verbranden?

Er wordt al een lange tijd gezegd dat je iedere dag minstens 10.000 stappen moet zetten om door middel van wandelen af te kunnen vallen. Maar klopt dit wel?

Minder risico

Wandelen is hartstikke goed voor je. Een Britse studie heeft bijvoorbeeld aangetoond dat wandelen het risico op het ontwikkelen van ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, dementie en sommige kankers kan verminderen. Een stevige wandeling van 10 minuten per dag kan dan ook het risico op vroegtijdig overlijden verlagen met wel 15%.

Vetverlies

Genoeg redenen dus om een paar goede schoenen aan te trekken en naar buiten te gaan voor een frisse wandeling. Bovendien kan het je ook helpen met afvallen, want tijdens het wandelen verbrand je vet. Maar dit gebeurt pas vanaf een bepaald aantal stappen. “Als je doel vetverlies is, raad ik je aan om te streven naar stappen van 5.000 tot 7.000. Doe dit wel bergopwaarts of in een snel tempo”, legt personal trainer Scott Laidler uit aan Red Online.

Hartslag

Het versnellen van je looptempo of bergopwaarts lopen, verhoogt je hartslag. Hierdoor ga je pas echt calorieën verbranden. “Wanneer je hartslag hoger wordt dan 100-120 hartslagen per minuut, kom je in wat bekend staat als de vetverbrandingszone. Hier wordt je vet gebruikt als je primaire energiebron.”

Tempo

Als je zo’n 4,8 kilometer per uur wandelt, verbrand je gemiddeld 3 calorieën per minuut. Na een wandeling van 30 minuten heb je dan dus zo’n 90 calorieën verbrand. Als je tempo wat hoger ligt en je dus 8 kilometer per uur, kan het aantal verbrandde calorieën meer dan verdubbeld worden. Je verbrandt dan bijvoorbeeld 180 calorieën tijdens een wandeling van 30 minuten.

Bron: Red Online UK. Beeld: iStock