Zóveel stappen moet je zetten om daadwerkelijk vet te verbranden

We weten allemaal dat het belangrijk is om niet de hele dag stil te zitten en voldoende lichaamsbeweging te krijgen. 10.000 stappen per dag, luidt het advies dan ook. Maar als je vet wilt verbranden met wandelen, moet je zóveel stappen zetten.

Dagelijks een rondje wandelen doet sowieso wonderen voor lichaam en geest, zo blijkt.

Is 10.000 stappen zetten eigenlijk genoeg om je lichaam echt aan het werk te zetten? Of moet je minstens het dubbele aantal zetten om tot vetverbranding over te gaan? Allereerst is het belangrijk hóe je wandelt. Slenteren met een winkeltasje aan je hand heeft natuurlijk een hele andere uitwerking dan flink doorstappen. Want wanneer je hartslag hoger is, zul je ook sneller en meer calorieën verbranden.

Vetverbranding

Een personal trainer legt aan Red Magazine uit hoe de vork precies in de steel zit. “Als je hartslag hoger is dan 100-120 slagen per minuut, of ongeveer 60-70% van je maximale hartslag, kom je in wat bekend staat als de ‘vetverbrandingszone’. In deze zone wordt vet gebruikt als je primaire energiebron ‘, verklaart hij.

Zoveel stappen zetten

Helaas kom je niet direct in deze verbrandingszone terecht. Want wanneer je op een stevig tempo doorstapt, begint de vetverbranding pas na het zetten van 2.200 stappen. Dit komt neer op ongeveer 20 minuten wandelen. Wanneer je dit een uur volhoudt, verbrand je maar liefst zo’n 520 calorieën. Maar, er is ook goed nieuws. 10.000 stappen zetten hoeft op dit tempo dus helemaal niet. Want wanneer je echt hard wandelt, heb je volgens de personal trainer aan 5.000 tot 7.000 stappen al genoeg om verschil te merken.

Bron: Red. 10000stappen. Beeld: iStock