Schrikken: zóveel suiker zit er in ‘magere’ vruchtenyoghurt

Ontbijten met een bakje magere vruchtenyoghurt lijkt een verstandige keuze, maar dit valt toch vies tegen. Mager klinkt gezond, maar deze term zegt helemaal niets over de hoeveelheid suikers die erin zitten.

Het voedingscentrum heeft onderzocht hoeveel klontjes suiker een portie vruchtenyoghurt bevat en deze cijfers zijn schrikbarend. Het gaat telkens om een portie van 150 ml. O ja, en in één suikerklontje zit maar liefst 4 gram suiker, dus reken maar uit.

Van laag naar hoog:

12. Optimel yoghurt 0% vet aardbeien

Dit is de gezondste variant. In één portie zit slechts 1,4 suikerklontje.

11. Magere yoghurt met zelf toegevoegd fruit

Je kunt nog beter vruchtenyoghurt van Optimel eten, dan dat je zelf wat vers fruit aan je magere yoghurt toevoegt. In magere yoghurt met wat vers fruit zit namelijk 1,6 suikerklontje. De suiker komt met name van de aardbeien.

10. Topvit yoghurt bosvruchten

In dit yoghurtje zit 1,8 suikerklontje en valt hierdoor dus nog onder de categorie ‘verstandige keuze’.

9. Albert Heijn Magere yoghurt met fruit 0%

In de magere yoghurt met fruit van Albert Heijn eigen merk zit 1,9 suikerklontje.

8. Melkunie magere fruityoghurt aardbei

Nu begint de hoeveelheid suiker al een beetje uit de hand te lopen. In een kleine portie van de ‘magere’ fruityoghurt van Melkunie zitten namelijk 2,6 suikerklontjes.

7. Arla skyr framboos/cranberry 0,2%

En het wordt alleen maar erger. In de framboos/cranberry versie van Arla skyr zitten 3,2 klontjes suiker.

6. Activia aardbei 0% vet

In 150 ml aardbeienyoghurt van Activia zitten 3,2 suikerklontjes.

5. JUMBO Magere yoghurt aardbei

In een portie aardbeienyoghurt van JUMBO eigen merk zitten 3,7 klontjes suiker.

4. Albert Heijn Magere yoghurt aardbei

Maar in dezelfde yoghurt van Albert Heijn eigen merk zit nog een bijna half suikerklontje meer. In deze versie zitten namelijk 4,13 suikerklontjes.

3. Melkan vruchtenyoghurt aardbei

In dit pak zitten maar liefs 4,8 klontjes suiker, terwijl het wel om ‘magere’ yoghurt gaat.

2. Almhof 0% vet yoghurt aardbei

Op de tweede plaats is geëindigd: de aardbeienyoghurt van Almhof. Een klein bakje yoghurt van dit merk bevat 5,8 suikerklontjes. Dit is omgerekend zo’n 23 gram suiker per 150 milliliter.

1. Konings vruchtenbigarde aardbei

Deze vruchtenyoghurt spant toch echt de kroon. Met maar liefst 6 suikerklontjes in 150 ml ‘magere’ vruchtenyoghurt staat de vruchtenbigarde van Konings op nummer 1.

Dus check voortaan even het aantal suikers in een verpakking en laat je niet gek maken door termen als ‘magere’ en ‘0% vet’ die met koeienletters op de verpakkingen staan.

