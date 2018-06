Zoveel zonnebrand of -spray moet je nu écht smeren

Om je goed te beschermen tegen de zon, moet je je goed insmeren met zonnebrandcrème. Volgens experts smeren we veel te weinig. Maar hoeveel heb je dan nodig?

Dit blijkt dus veel meer te zijn dan je waarschijnlijk dacht.

Dubbel zo dik

Zonnebrand wordt getest om de beschermingsfactor vast te stellen. Dit is de SPF-waarde die op de tube staat. “Maar deze waarde ligt in praktijk meer dan 50 procent lager”, zegt Dr Frank de Gruijl, verbonden aan de afdeling Huidziekten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Dit houdt dus eigenlijk in dat ze zonnebrand testen op zonnebescherming, maar wel met een dubbel zo dikke laag dan waar de gemiddelde mens zichzelf mee insmeert. Oftewel: we smeren veel te weinig. Maar hoe weet je nu of je jezelf goed genoeg insmeert?

Zones

Dit verschilt per soort. Je hebt namelijk zonnebrandcrème in een tube of pompflacon en je hebt zonnebrandspray. Het dermatologische huidverzorgingsmerk Avène geeft aan hoeveel je crème je nodig hebt om jezelf goed te kunnen beschermen tegen de zon. Hiervoor moet je je lichaam in zones verdelen. Zone 1 is je gezicht en je hals, zone 2 en 3 zijn je linker- en rechterarm en zone 4 is je borst/decolleté. Dan kom je bij zone 5, dit is het gedeelte van je buik tot aan je de liezen. Zone 6 en 7 zijn je linker- en rechterbeen. Je bovenrug mag je zone 8 noemen en je onderrug en kont 9. Vergeet ook niet de achterkant van je benen (zone 10 en 11).

Tube

Om je gezicht en hals goed in te smeren heb je één vingerlengte zonnebrandcrème nodig. Gebruik twee vingers van het product voor elke verschillende zone.

Pompflacon

Je moet maar liefst zes keer pompen voordat je de nodige hoeveelheid voor je gezicht en hals hebt. Twee keer zo veel voor de andere zones.

Spray (melkachtige substantie)

Twaalf verstuivingen voor elk van de lichaamzones. Jep, dat is dus 12 keer sprayen op alleen je benen. Veel hè?

Nevel (waterachtige spray)

Doordat de inhoud zo dun is, is het belangrijk dat je een dikke laag aanbrengt. Spray daarom 2 to 3 seconden op elke zone.

Pas als je dit goed zo uitvoert, ben je volledig beschermd met de factor die op de verpakking staat. Smeer of spray je minder, dan kan een zonnebrandcrème met factor 50 je misschien maar beschermen zoals een factor 15 dat doet.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock