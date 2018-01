Speciaal 'zwaar' vest maakt kinderen met ADHD rustiger

Kinderen met ADHD kunnen soms problemen hebben op school, omdat ze zich vaak wat moeilijker kunnen concentreren dan hun klasgenootjes.

Door specialisten is nagedacht en om de kinderen met ADHD te helpen is er een speciaal zandvest ontworpen. Het hesje is gevuld met zand en is daarom zwaar.

Rustig maar

Als een kind dat aantrekt dan zou hij of zij wat rustiger worden. Op meer dan 200 scholen in Duitsland zijn de vesten al in gebruik, maar ook in Nederland groeit het enthousiasme. Door de luchtdruk voelt het alsof je een stevige knuffel krijgt. Dat zorgt weer voor een kalmerend effect. En dat lijkt erg handig te zijn. Want er wordt door de Gezondheidsraad geschat dat ongeveer 1 op de 4 kinderen in groep zeven en acht symptomen van ADHD heeft.

Geen tijd voor

Natuurlijk helpen de vesten niet voor alle problemen die komen kijken bij kinderen die te maken hebben met deze stoornis. Maar het is een klein hulpmiddel dat van pas kan komen in drukke klassen, waar een juf of meester niet alle tijd heeft om ieder kind apart te nemen of te knuffelen.

Zandvest maakt ADHD’er rustig: ‘Ze krijgen continu een stevige knuffel’ https://t.co/kRL5grPsKq pic.twitter.com/kLCPZtPDpF — EditieNL (@EditieNL) 23 januari 2018

Toch is er ook tegengeluid. Sommigen vinden het niet kunnen dat een kind zo’n vest aan krijgt, alleen maar om meer stil te blijven zitten en rustig te blijven. Het zou bijvoorbeeld wel meer uitmaken als het onderwijs meer wordt ingesteld op kinderen met ADHD, waar er wellicht meer ruimte is om wat ‘stoom af te blazen’ tussen de lesjes door.

Mogen kinderen gewoon weer meer kind zijn en niet hoeven te bezwijken onder werkdruk of een zandvest! #Twijfel #folteren #ADHDDuitse scholen stoppen lastige kinderen in zware zandvesten https://t.co/PWAadpo9ZN — Patrick Rillmann LokaalHengelo (@PatrickRillmann) 20 januari 2018

