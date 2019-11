Let goed op: zwangere vrouwen en baby's mogen géén water uit loden waterleiding drinken

Veel huizen hebben nog steeds loden waterleidingen, terwijl die hartstikke gevaarlijk kunnen zijn voor zwangere vrouwen en baby’s.

De Gezondheidsraad vindt daarom dat er meer gedaan moet worden om deze leidingen te verwijderen. Als dit niet zomaar gaat, adviseert de raad mensen om over te stappen op water uit flessen.

Hersenontwikkeling

Het is vooral belangrijk dat kinderdagverblijven worden gecheckt op loden waterleidingen. Deze leidingen kunnen ervoor zorgen dat er te veel lood in het drinkwater komt. Vooral voor zwangere vrouwen en jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. “Er zijn sterke aanwijzingen dat een verhoogde concentratie lood effect heeft op de hersenontwikkeling”, zegt Pim van Gool, voorzitter van de Gezondheidsraad, tegen RTL Nieuws. “Daarnaast kan de bloeddruk omhoog gaan en kan het leiden tot nierschade.”

Verstopt

Het is niet erg om 10 microgram lood per liter te drinken, maar het lastige is dat je niet doorhebt hoeveel lood er in het water zit. Lood heeft namelijk geen geur of smaak. Je drukt dus al snel te veel, wat gevaarlijk kan zijn. Loden leidingen zijn wel te herkennen aan de typische grijze kleur. Maar de kans is aanwezig dat ze verstopt zitten in de grond, muur of vloer. De kans dat loden leidingen in je huis liggen, is het grootst als je in een huis woont van voor 1960.

Geen kraanwater

De Gezondheidsraad denkt dat nog 100.000 tot 200.000 huishoudens loden leidingen hebben. Van Gool: “Dat gaat om ongeveer tienduizend kinderen en enkele duizenden zwangere vrouwen.” Ze adviseren zwangeren of gezinnen met jonge kinderen die in een huis voor 1960 wonen om voortaan geen kraanwater meer te gebruiken, totdat je meer weet over de leidingen in je huis.

Subsidie

Aangezien het best prijzig is om loden waterleidingen te laten vervangen, vraagt de Gezondheidsraad aan Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, om uit te zoeken hoe ze het verwijderen van loden leidingen kan stimuleren. Wellicht is dit mogelijk via een nieuwe subsidieregeling.

Bron: Gezondheidsraad. Beeld: iStock