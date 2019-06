Waarom je tijdens een hittegolf beter geen nachtcrème kunt gebruiken

Oef, wat een plakkerige nachten… Tijdens dit soort hete nachten kun je beter geen nachtcrème opsmeren, waarschuwt een Belgische dermatoloog. Eerlijk gezegd moeten wij er sowieso niet aan denken om nu iets op ons klamme lijf te smeren, maar het blijkt ook absoluut geen goed idee voor je huid te zijn.

Tijdens warme nachten kunnen er op je neus, kin, borstkas en rug zogenoemde ‘zweetpuistjes’ verschijnen. Je kent ze vast wel: “Het zijn doorgaans van die rode bolletjes met helder vocht in”, zegt dermatoloog Thomas Maselis tegen het Nieuwsblad. “Je krijgt ze vooral op de rug omdat je ’s nachts transpireert en het zweet niet snel genoeg kan worden afgevoerd. Je zweetklieren raken ontstoken, met vervelende puistjes als gevolg.”

Goed reinigen

Ook op je gezicht kunnen dit soort zweetpuistjes opduiken. Om dat te voorkomen is het een goed idee om je gezicht voor het slapengaan altijd goed te reinigen, zegt de dermatoloog. “Gewoon met water en zeep, zodat alle restjes zonnecrème en andere producten verdwijnen. Zeker als je van nature een vette huid hebt, kun je dit beter niet overslaan.”

Dagcrème kan wel

Na het reinigen moet je vooral géén nachtcrème op je gezicht smeren, zegt Maselis. Daarmee vergroot je namelijk de kans op die zweetpuistjes. “Als je toch iets op je gezicht wilt smeren voor je naar bed gaat, gebruik dan je dagcrème. Die is minder vet en verkleint de kans op zweetpuistjes.”

Raam open

Nog een tip om zweetpuistjes te voorkomen: slaap met je raam open, zodat het koeler wordt in je kamer. Of zet een airco of ventilator aan. Krijg je toch van die vervelende pukkeltjes, knijp ze dan vooral níet uit! Dan kan het plekje gaan ontsteken en ben je nog verder van huis.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock